Altın, ABD ile İran'ın ateşkesi yenilemesine rağmen Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle petrol fiyatları kritik seviye olan 100 doların üzerine hareketleniyor.

Spot altın yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 4,705 dolar olurken, gram altın serbest piyasada 6.797 lirada hareketleniyor.

Güvenli liman altın hala güçlü dolar baskısı altında kaldı. Güçlü ABD ekonomik verilerinin ardından doların değer kazanması da altını diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha maliyetli hale getirerek baskıyı artırdı.

PETROL VE ÇATIŞMA HABERLERİ PİYASALARI GERDİ

İran'ın Irak'taki ABD ve müttefik askeri tesislerine yönelik saldırıları, bölgedeki çatışmaların uzayacağı korkusunu derinleştirdi. Her ne kadar Washington ve Tahran geniş çaplı bir savaş istemediklerini beyan etseler de risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor. Bölgedeki nakliye rotalarındaki aksamalar ve Hürmüz Boğazı'nda el konulan gemiler, arz güvenliğine dair endişeleri tırmandırıyor.

Brent petrolün yeniden 100 dolar bandının üzerine çıkması, yatırımcıların yılın ilerleyen dönemlerinde beklediği "gevşek para politikası" umutlarını suya düşürerek enflasyon korkularını canlandırdı.

"YÜKSEK FAİZ" BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Normal şartlarda jeopolitik krizlerden beslenen altın, bu kez enerji fiyatlarındaki artışın Fed'i borçlanma maliyetlerini yüksek tutmaya zorlayacağı beklentisi nedeniyle talep görmekte zorlanıyor. Getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

Analistler, petrolün yeniden üç haneli rakamlara çıkmasının enflasyonu yatırımcıların odak noktasında tutacağını ve altındaki her türlü yükselişin satış fırsatı olarak değerlendirileceğini belirtiyor. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, savaş kaynaklı enerji fiyat artışları nedeniyle Fed'in faiz indirimi için en az altı ay daha beklemesi gerekebilir.

DOLARIN GÜCÜ VE DİĞER METALLER

Hisse senedi piyasaları zayıflarken, doların yükselişi altının "güvenli liman" özelliğini gölgeledi. Yatırımcıların jeopolitik ve enflasyonist risklere karşı korunmak için altın yerine ABD doları ve kısa vadeli tahvilleri tercih ettiği gözlemleniyor.

Diğer değerli metallerde de düşüş hakim:

Gümüş: Yüzde 1,4 düşüşle 76,64 dolar.

Platin: Yüzde 1,3 düşüşle 2.048,25 dolar.

Palladyum: Yüzde 1 düşüşle 1.529,25 dolar.

Şu an için değerli metaller iki zıt güç arasında sıkışmış durumda: Bir yanda tırmanan jeopolitik gerilimlerin yarattığı güvenlik talebi, diğer yanda ise güçlü dolar, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla oluşan baskı.