Gastronomiden kozmetiğe, ilaç sektöründen boya endüstrisine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olan safran, Türkiye’de yeniden dikkat çekici bir üretim ivmesi yakalıyor. Yetişmesi oldukça zahmetli olan ve her toprakta verim vermeyen bu değerli bitki, yalnızca belirli mikroklima özelliklerine sahip bölgelerde üretilebiliyor.

Bugün Türkiye’de safran üretimi, artık yalnızca geleneksel bir tarım faaliyeti değil; ekonomik değeri giderek artan stratejik bir ürün haline geldi.

TÜRKİYE’DE SADECE BİRKAÇ BÖLGEDE YETİŞİYOR

Safran denince ilk akla gelen yer Karabük’ün Safranbolu ilçesi olsa da, son yıllarda farklı illerde yapılan denemeler ve desteklerle üretim alanı genişlemiştir.

KARABÜK (SAFRANBOLU):

Türkiye’de safran denildiğinde referans noktası kabul edilen Safranbolu, yüksek kalite ve coğrafi işaretli üretimiyle öne çıkıyor.

ŞANLIURFA:

İklim koşulları ve toprak yapısı sayesinde son yıllarda safran üretiminde dikkat çeken yeni merkezlerden biri haline geldi.

BİLECİK:

Marmara Bölgesi’nde safran tarımını geliştirme çalışmalarıyla üretim potansiyelini hızla artırıyor.

KONYA:

Kurak iklimi ve geniş tarım arazileri sayesinde safran yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar elde ediliyor.

ANKARA:

Başkentte yapılan deneme üretimleri ve hasat çalışmalarıyla listeye giren yeni bölgeler arasında yer alıyor.

SAFRANI DEĞERLİ OLMASININ NEDENİ ZAHMETLİ OLMASI

Safranın yüksek değerinin en önemli nedeni, son derece emek yoğun bir üretim sürecine sahip olmasıdır. Yaklaşık 150 bin çiçekten yalnızca 1 kilogram safran elde edilebiliyor. Üstelik hasat işlemi tamamen el ile ve büyük bir titizlikle yapılıyor.

ÇOK FAZLA KULLANIM ALANINA SAHİP

Safran, doğadaki en güçlü pigmentlerden birine sahiptir. Çok küçük miktarları bile büyük hacimli gıdaları renklendirebilir. Bu özelliği nedeniyle hem gastronomide hem de endüstriyel alanlarda yoğun şekilde kullanılmaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, safranın ruh hali üzerinde olumlu etkiler gösterebilen doğal bileşenler içerdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle bazı çalışmalarda destekleyici bir doğal ürün olarak değerlendiriliyor.

TÜRK SAFRANINA ULUSLARARASI İLGİ ARTIYOR

Türkiye’de üretilen safran, aroması ve kalite standartları sayesinde uluslararası pazarda giderek daha fazla talep görüyor. Özellikle Avrupa’daki gurme mutfaklar ve çeşitli sanayi kolları, Türk safranına yoğun ilgi gösteriyor.