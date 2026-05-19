Ekonomi dünyasının gözü kulağı ons ve gram altın fiyatlarındaki dalgalanmaya çevrilmiş durumda. ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ve doların küresel ölçekte güç kazanması, kıymetli metaller üzerindeki satış baskısını artırıyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'e göre jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yön arayan altın piyasasındaki yatırımcılar stratejik davranması gereken bir döneme girdi.

ONS ALTINDA 4.500 DOLAR SINIRI KRİTİK

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli seyri değerlendiren Zafer Ergezen, ons altın için hayati öneme sahip destek seviyelerini açıkladı. Özellikle 4.500 – 4.550 dolar bandının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Ergezen, bu seviyelerin altındaki kapanışların satış grafiğini 4.300 dolar seviyelerine kadar derinleştirebileceği riskine vurgu yaptı. Şu anki tabloda altının tamamen "güvenli alım bölgesi"nde olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu ifade eden uzman, yatırımcıları temkinli olmaya davet etti.

"FAZİ GETİRİSİ ALTINI GEÇEBİLİR"

Yüksek faiz ortamının altın üzerindeki sınırlayıcı etkisine değinen Ergezen, alternatif yatırım araçlarının bu dönemde daha cazip olabileceğini işaret etti. Para piyasalarının ve faiz getirili varlıkların yıl genelinde altından daha güçlü bir performans sergileyebileceğini belirten uzman isim, nakit gücü olanların sadece gram altına odaklanmak yerine endüstriyel metaller ve Borsa İstanbul gibi seçenekleri de değerlendirmesi gerektiğini hatırlattı.

SAVAŞ DÖNEMİNDE NEDEN DOLAR GÜÇLENİYOR?

Jeopolitik kriz anlarında altının neden her zaman yükselmediği sorusuna açıklık getiren Ergezen, belirsizlik ortamlarında yatırımcı refleksinin "nakitte kalma" yönünde geliştiğini söyledi. Savaş dönemlerinde riskten kaçan yatırımcıların kredili işlemlerini kapattığını ve teminat tamamlama ihtiyacı duyduğunu belirten uzman, bu durumun dolara olan talebi artırırken altın ve gümüş gibi varlıklarda satış getirebildiğini ifade etti.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR BEKLENMİYOR MU?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "yeni rekor" sorusuna da yanıt veren Ergezen, kısa vadede gram altında agresif bir zirve beklentisi içerisinde olmadığını dile getirdi. Bölgesel çatışmaların sona ermesi durumunda eski zirvelerin tekrar test edilebileceğini ancak bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir yükseliş trendinin şu aşamada uzak göründüğünü kaydetti.

KÜÇÜK YATIRIMCININ EN BÜYÜK HATASI

Piyasalardaki dalgalanma sırasında küçük yatırımcıların düştüğü en büyük hatanın "panik dalgasıyla hareket etmek" olduğunu söyleyen Zafer Ergezen, şu uyarılarda bulundu:

"Böyle dönemlerde en doğru yaklaşım bazen kenarda durup piyasayı izlemektir. Yatırımcıların yaptığı en büyük hata, anlık fiyat hareketlerine duygusal tepkiler vererek plansız alım ya da satım yapmalarıdır."

Uzman isim, uzun vadeli strateji kuranlar için sert düşüşlerin kademeli toplama fırsatı sunabileceğini ancak bunun bir strateji dahilinde yapılması gerektiğini ekledi.