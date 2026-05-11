Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesinin petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle Pazartesi günü değer kaybetti. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu tetikleyeceği ve buna bağlı olarak faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı endişesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalarda spot altın, TSİ 08:11 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybederek onsu 4.672,39 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise haziran teslimatı için %0,9 kayıpla 4.686,20 dolara geriledi. Dolar endeksinin yükselmesi de diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirerek düşüşü destekledi.

Yurt içinde gram altın da ons altındaki düşüşten etkilenerek haftaya 6 bin 817 liradan başladı.

Kapalıçarşı'da ise fiziki altının satış fiyatı 6 bin 838 lira olurken alış fiyatı 6 bin 743 lira oldu. Alış-satış arasındaki makas volatile hareketler nedeniyle 100 liraya yaklaştı.

Brent petrolün varili ise tekrardan 100 doların üzerine çıkarak 105,90 dolarda hareketleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ KRİZİ BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü, İran’ın barış görüşmeleri teklifine verdiği yanıtı reddetmesi piyasalardaki iyimserliği dağıttı. İran ve Lübnan’da ağır yıkıma yol açan, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini felç eden ve küresel enerji fiyatlarını tırmandıran 10 haftalık çatışmanın sona ereceğine dair umutlar şimdilik suya düştü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yakın zamanda bir barış anlaşması bekleyen piyasaların bu umudu kaybetmesiyle, ham petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş altını zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesi, küresel enerji arzını kısıtlayarak petrol fiyatlarını yukarı itiyor.

FAİZ VE ENFLASYON İKİLEMİ

Yükselen petrol fiyatları enflasyonu körükleme riski taşıyor ve bu durum merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutma ihtimalini artırıyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, faiz getirisinin olmaması nedeniyle yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

Cuma günü yayımlanan yarı yıllık Federal Rezerv (Fed) raporunda da devam eden savaşın petrol fiyatları ve arzı üzerindeki sarsıcı etkisinin, finansal istikrar açısından en önemli riskler arasına girdiği vurgulandı. Yatırımcılar, Fed’in para politikasına ilişkin yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak olan Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine odaklanmış durumda.

ÜRETİM TARAFINDA DARALMA

Arz tarafında ise Çin Altın Birliği Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in altın üretiminin 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre düştüğünü bildirdi. Güvenlik denetimleri nedeniyle bazı tesislerin bakıma alınması, üretimin gerilemesinde etkili oldu.

Piyasa beklentilerine değinen Waterer, "Barış anlaşması içermeyen mevcut ateşkes çıkmazı sürdüğü müddetçe, kısa ve orta vadede 4.400 ila 4.800 dolar aralığı güncelliğini koruyor," dedi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki düşüşe rağmen gümüş ve diğer metallerde karışık bir seyir hakim:

Spot Gümüş: Yüzde 0,4 artışla 80,61 dolar.

Platin: Yüzde 0,7 düşüşle 2.041,66 dolar.

Palladyum: Yüzde 0,6 düşüşle 1.482,46 dolar.