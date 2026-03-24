Orta Doğu'daki gerilim piyasaları tepetaklak etti. Kritik seviyeye gerileyen altın fiyatları, dün Trump'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi etse de düşüş eğilimi sürüyor. Dünya Altın Konseyi altına yönelik beklentisini açıkladı.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın dün sert düşüşler yaşayarak 4 bin 101 dolara kadar geriledi. Altında görülen bu satış dalgası piyasaları tedirgin etti. Dün Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün erteleyeceğine yönelik açıklamaları altın tarafına nefes aldırdı. Trump etkisiyle ons altın 4 bin 515 dolara kadar yükseldi. Tump'ın açıklamalarının ardından, vatandaş kuyumculara akın etti. Ancak altındaki bu toparlanma uzun süreli oldu. Ons altın bugün sabah seansında 08.15'te 4 bin 335 dolarda bulunuyor. Ons altın savaş başlamadan önce 5 bin 285 dolarda bulunuyordu. Savaşın etkisiyle 4 bin 101 dolara gerileyerek, yüzde 20'den fazla geriledi.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki karılık seyrin etkisiyle 5 bin 838 liraya geriledi. Trump'ın açıklamaları sonrasın ise 6 bin 428 liraya yükseldi. Bugün ise sabah seansında 08.15'te 6 bin 189 lirada bulunuyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ SEBEPLERİ SIRALADI

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan haftalık değerlendirmede; önemli merkez bankası toplantıları ve artan jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir haftanın ardından, tahvil getirilerinin de keskin bir şekilde yükselmesiyle, altın fiyatları yılın en düşük seviyelerine geriledi. Piyasadaki hareketler ise likidite ihtiyacının daha baskın çıktığı 2008 ve 2020 yıllarındaki riskten kaçınma dönemlerine benzetildi.

GÖZLER ORTA DOĞU’DA

WGC analistleri, keskin yükselen reel getiriler ve politika faizlerinin 2026'da yükseleceği beklentisinin hem kaldıraç azaltma hem de kâr alma hareketiyle altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktararak, “Altın piyasası, Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili günlük gelişmelerden etkilenmeye devam edecek. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dair herhangi bir işaret, enerji kesintilerini de hafifleterek yatırımcı güvenini yeniden inşa edebilir. Ancak uzun süreli ‘kapalılık’ durumu faiz artırımı beklentilerini artırabilir. Öte yandan ABD'de siyasi kısıtlamalar ve artan borç yükü, FED'in faiz artırımı yapma alanını sınırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLAR DİP YAPTI MI?

WGC analistleri, teknik olarak 2022-2025 yükseliş trendinin %38,2'lik geri çekilme seviyelerine ve 200 günlük ortalamayı da içeren bölgeye işaret ederek “4.090-4.066 dolar aralığı, önemli bir destek bölgesi” tespitinde bulundular ve ons altında dip noktası bulma girişiminin de bu seviyelerde gerçekleşebileceğini öngördüler. Bu arada altın fiyatlarında dünkü düşüşün ardından gelen tepkinin, WGC tarafından dikkat çekilen destek bölgesinin hemen üzerinden gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.