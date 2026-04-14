Küresel piyasalar ABD ve İran hattından gelen diplomatik sinyallere odaklanırken, güvenli liman altın güne alıcılı başladı. Bir önceki seansta son bir haftanın en dip seviyelerine kadar çekilen değerli metal, jeopolitik gerilimin yerini temkinli bir iyimserliğe bırakmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Spot altın, haftalık kayıplarının ardından Salı günü %0,6 değer kazanarak ons başına 4.768,19 dolara yükseldi. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir seyir hakim; Haziran ayı teslimatlı kontratlar %0,5 artışla 4.790,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasadaki bu toparlanma, bir önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla destekleniyor.

PETROL DÜŞTÜ, ENFLASYON ENDİŞESİ AZALDI

Altını destekleyen ana unsurlardan biri, enerji piyasalarındaki geri çekilme oldu. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların altına inmesi, üretim ve ulaşım maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifleterek enflasyon korkularını bir miktar dindirdi.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası sürerken, Washington ve Tahran arasındaki yeni barış görüşmelerine dair umutlar arz endişelerini dengeledi. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki bu gevşemenin yatırımcı iştahını yeniden altına yönelttiğine dikkat çekiyor.

"MÜZAKERELER HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL"

Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, piyasaların ABD ile İran arasında hala bir anlaşma ihtimali olduğuna inandığını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki olumlu beklentileri ve Reuters’ın müzakerelerin devam ettiğine dair raporları, piyasadaki "savaş fiyatlamasını" yumuşatıyor.

Ancak gerilim tamamen bitmiş değil; Başkan Donald Trump’ın İran limanlarına abluka emri vermesi ve Tahran’ın misilleme tehditleri risk iştahını sınırlı tutuyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Doların bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için cazip kılıyor. Öte yandan, piyasalar bu yıl için 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 29 olarak fiyatlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta bu oran sadece yüzde 12 seviyesindeydi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM:

Gümüş: Yüzde 0,9 artışla 76,27 dolar.

Platin: Yüzde 0,1 artışla 2.071,75 dolar.

Paladyum: Yüzde 0,2 yükselişle 1.576,23 dolar.