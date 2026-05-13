Dünya genelinde onlarca ülke belirli toprak parçaları için diplomatik ve askeri mücadeleler verirken, Afrika’da hiçbir devletin sahiplenmek istemediği bir bölge bulunuyor. IFLScience’ın raporuna göre, Mısır ve Sudan sınırında yer alan Bir Tawil, yeryüzündeki nadir "sahipsiz topraklardan" biri olarak dikkat çekiyor.

Bir Tawil, Mısır ve Sudan arasında yer alan, düzensiz dörtgen şekline sahip küçük bir arazi parçası. Ulaşım ağlarından ve ana yollardan tamamen izole olan bölge; dağlık, kayalık ve aşırı sıcak iklimiyle biliniyor. Bölgede herhangi bir hükümet, resmi yasa, otel, mağaza veya iletişim altyapısı bulunmuyor.

ALTIN MADENCİLİĞİ FAALİYETLERİ MEVCUT

Lancashire Üniversitesi'nden araştırmacı Dean Karalekas’ın verilerine göre, bölge sanıldığı kadar ıssız değil. Binlerce yıldır bu topraklarda göçebe olarak yaşayan Ababde halkı, Bir Tawil’in yerleşik unsuru olarak kabul ediliyor.

Bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin Karalekas şu bilgileri paylaştı:

Bölgede kalıcı kamplar ve işçi taşıyan kamyon konvoyları mevcut.

Antik Mısır döneminden bu yana süregelen altın madenciliği, günümüzde de devam ediyor.

Madencilik faaliyetleri; bireysel metal dedektörlü arayıcılardan, ekskavatör ve delici kullanan endüstriyel operasyonlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

BİRİNİ KABUL EDERKEN DİĞERİNDEN VAZGEÇMEK GEREKİYOR

Bir Tawil’in sahipsiz kalmasının kökeni, Britanya İmparatorluğu döneminde çizilen sınırlara dayanıyor. 1899 yılındaki siyasi sınır ile 1902 yılındaki idari sınırın birbiriyle çelişmesi, bu durumu doğurdu. Mısır ve Sudan, daha stratejik ve değerli olan Hala'ib Üçgeni üzerinde hak iddia edebilmek için Bir Tawil’i sahiplenmekten kaçınıyor çünkü birini kabul etmek, diğerinden vazgeçmek anlamına geliyor.