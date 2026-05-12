81 yaşındaki efsanevi yatırımcı Eric Sprott, değerli metallere olan sarsılmaz inancıyla piyasaları sarsmaya devam ediyor. 1980’li yıllardan bu yana altın ve gümüş yatırımlarıyla tanınan ve servetinin neredeyse tamamını bu emtialarda tutan Kanadalı milyarder, son dönemdeki sert dalgalanmalara rağmen geri adım atmıyor. Sprott’a göre mevcut tablo, fırtına öncesi sessizliği temsil ediyor.

"GÜMÜŞ 300 DOLARI GÖREBİLİR"

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki maden sahalarını kapsayan yoğun bir seyahat trafiğinin ardından Kosta Rika’da dinlenen Sprott, emtia piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Gümüşün ons başına 100 dolara ulaşarak tarihi zirve yapmasını soğukkanlılıkla karşılayan milyarder yatırımcı, "Hem altın hem de gümüş hisseleri performans olarak olması gerekenin çok altında kaldı. Açıkçası fiyatların çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Gümüş kolaylıkla 200, hatta 300 dolara gidebilir" ifadelerini kullandı.

"ALTIN İÇİN 10 BİN DOLAR HAYAL DEĞİL"

Sadece gümüşte değil, sarı metalde de agresif bir yükseliş beklediğini kaydeden Sprott, altın fiyatları için beş haneli rakamları işaret etti. Küresel piyasalardaki belirsizliğin güvenli limanlara olan talebi körükleyeceğini belirten ünlü yatırımcı, ons altının 10 bin dolara kadar tırmanabileceği öngörüsünde bulundu. Bu tahmin, mevcut seviyeler göz önüne alındığında %200'ü aşan bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

SERT DÜŞÜŞLER ONU KORKUTMUYOR

Piyasalarda yaşanan sert düzeltmeler karşısında paniğe kapılmayan Sprott, gümüşün 76 dolara, altının ise 5 bin doların altına gerilediği sert satış dalgalarında bile duruşunu bozmadı. Küresel çapta artan çatışmalar ve jeopolitik risklerin volatiliteyi artırmasının normal olduğunu savunan Sprott, yatırımcılara "yön arayışı" mesajı verdi.

SERVETİNİN YÜZDE 98'İ DEĞERLİ METALLERDE

Eric Sprott’u diğer milyarderlerden ayıran en büyük özellik, yatırım portföyünün radikal yapısı. 3 milyar doları aşan net servetinin tam yüzde 98’ini fiziksel altın, gümüş ve madencilik hisselerinde tutan Sprott, son iki yılda yatırımlarını dörde katlamayı başardı. Milyarder yatırımcıya göre, küresel ekonomideki belirsizlikler sürdüğü müddetçe, nakit para yerine değerli metallere tutunmak tek mantıklı yol.