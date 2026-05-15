Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin diplomatik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımı beklentileriyle yüzde 2'den fazla düştü.

ALTIN SERT GERİLEDİ

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 2,42 azalışla 4 bin 600 doların altına indi. Böylece altın, 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

GÜMÜŞ DE DÜŞTÜ

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 6’dan fazla düşüşle 77 dolar seviyesine geriledi.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ARTTI

Analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pekin'de gerçekleşen zirveden somut bir sonuç çıkmamasının küresel belirsizliği artırdığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin karşılanmaması üzerine petrol fiyatlarının cuma günü yeniden yükselişe geçtiğini hatırlattı.

MERKEZ BANKALARININ PARA POLİTİKASI SIKILAŞACAK

Bu durumun küresel enflasyon baskısını besleyerek merkez bankalarının para politikalarını sıkı tutacağı beklentisini güçlendirdiğini kaydeden analistler, Orta Doğu’da şubat ayı sonunda başlayan savaştan bu yana değişen faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

FED SABİT TUTACAK, AVRUPA FAİZ ARTIRACAK

Analistler, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini askıya alacağını, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise faiz artırımlarına devam edeceğini öngörüyor.

Bu arada, değerli metallerin dolar cinsinden fiyatlanması nedeniyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da fiyatları aşağı çekiyor. Güçlü dolar, farklı para birimi kullanan yatırımcılar için maliyetleri artırarak küresel talebi zayıflatıyor.