Küresel piyasalarda altın, petrol kaynaklı enflasyon endişeleri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle son bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak pazartesi günü erken saatlerde yatırımcıların düşük seviyeleri fırsat bilerek alıma geçmesi, piyasanın kayıplarını geri almasına yardımcı oldu.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Spot altın, sabah seansında ons başına 4.546 dolar seviyesinde dengelendi. Değerli metal, seansın erken saatlerinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini test etmişti.

Yurt içinde ons altın düşmesine rağmen dolar/TL kurunun artmasıyla birlikte hafif yükselişe geçti. Sabah seansına gram altın 6.647 liradan başladı.

PİYASALARDA YATAY SEYİR HAKİM

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki son durumu değerlendirirken, "Altının karmaşık bir yatay bant aralığında sıkışmış olması nedeniyle, şu an için kar realizasyonu faaliyetlerine bağlı küçük bir toparlanma görüyoruz," ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ VE ENFLASYONU TETİKLİYOR

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, enerji piyasalarını doğrudan etkileyerek altın üzerinde baskı oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer santrale düzenlenen İHA saldırısı ve Suudi Arabistan’ın müdahale ettiği drone girişimleri, bölgedeki kırılganlığı artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ile devam eden savaşı sonlandırma çabalarının duraksamasının ardından İran’a yönelik sert uyarıları da tansiyonu yükselten bir diğer unsur oldu.

Petrol fiyatlarının pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkması, enflasyonist kaygıları körükledi. Merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırlıyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımına gitme ihtimalini giderek daha güçlü bir şekilde fiyatlıyor. CME FedWatch aracına göre, aralık ayına kadar bir faiz artışı yaşanma olasılığı şu an için yüzde 50 seviyesinde görülüyor. Yatırımcılar, Fed’in para politikası rotasına dair daha net ipuçları bulabilmek için bu hafta açıklanacak olan nisan ayı toplantı tutanaklarına odaklanmış durumda.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLERDE SON DURUM

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi konumundaki Hindistan, yerel para birimi rupi üzerindeki baskıyı azaltmak ve ithalatı kontrol altına almak amacıyla gümüş ithalatına yönelik kısıtlamalar getirdi. Bu gelişmenin ardından değerli metal piyasalarında genel bir düşüş hakim oldu.

Spot Gümüş yüzde 0,8 değer kaybıyla 75,38 dolarda, platin yüzde0,1 düşüşle 1.972,10 dolarda, palladyum ise yüzde 1,3 kayıpla 1.394,75 dolarda bulunuyor.