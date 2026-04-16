Piyasalarda artan risk iştahı ve küresel gelişmeler, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Filiz Eryılmaz katıldığı bir yayında hem küresel hem de Türkiye piyasalarına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Eryılmaz, risk iştahındaki artışın temel sebebinin ABD’den gelen haber akışı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Risk iştahının olumlu olduğunu görüyorum ve bunun temel sebebinin özellikle Amerika’dan gelen haber akışı olduğunu düşünüyorum. Dün ABD’de basın sözcüsü Leavitt'in yaptığı açıklamalarda İran’la görüşmelerin devam ettiği ve oldukça verimli geçtiği ifade edildi. Bu da piyasalarda olası bir ateşkes ya da barış ihtimalinin fiyatlanmasına yol açıyor."

Asya piyasalarındaki görünümün de bu iyimserliği desteklediğini vurgulayan Eryılmaz, "Asya piyasalarının açılışına baktığımızda genel görünümün pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle teknoloji hisselerinde hem dün hem bugün öne çıkan bir ralli söz konusu. ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde de benzer şekilde olumlu bir hava hakim" diyerek teknoloji hisselerine dikkat çekti.

PİYASALARDA ÇİN ETKİSİ

Eryılmaz, "Bugünkü pozitifliğin bir diğer önemli nedeni Çin’in ilk çeyrek büyüme verileri. Yıllık bazda yüzde 4.8 beklenirken yüzde 5 gelmesi oldukça güçlü bir veri. Çeyreklik bazda yüzde 1.3 ile beklentilere paralel bir sonuç var. Bu durum küresel risk iştahını destekliyor. Özellikle Çin gibi küresel büyümenin ana motorlarından biri için bu veri; endüstriyel metalleri, Asya endekslerini ve genel olarak piyasaları yukarı taşıyan bir unsur" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarında ise iki yönlü bir etkiye işaret eden Eryılmaz, "Petrol tarafında ise iki yönlü bir etki var. Çin’den gelen güçlü büyüme verisi petrolü yukarı iterken, ateşkes beklentileri fiyatları baskılıyor. Bu nedenle petrol fiyatları şu an dengelenme arayışında" dedi.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsa İstanbul'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, “Bu küresel iyimserlik Türkiye piyasalarına da olumlu yansıyor. Borsa İstanbul’da endeks 14.252 seviyesinde kapanarak tarihi zirve olan 14.532’ye oldukça yaklaşmış durumda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeni ve güçlü bir yükseliş hikayesi başlayabilir. Ancak bunun için sadece küresel destek yeterli olmayabilir, ek bir hikayeye ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Kısa ve uzun vadeli yatırım stratejilerine ilişkin değerlendirmelerinde bulunan Eryılmaz, "Kısa vadeli yatırımcılar için 14.532 üzerinde hacimli ve güçlü bir kapanış görülmeden yüksek pozisyon almak riskli olabilir. Daha temkinli yatırımcılar için günlük kapanışlar beklenmeli. Alternatif olarak, bu direnç seviyesinden dönüş olursa kısa vadeli satış fırsatları değerlendirilebilir ve 14.200–14.100 bandına doğru geri çekilmeler görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"MERKEZ BANKASI'NI İLETİŞİMİ ÖNEMLİ"

Merkez Bankası tarafındaki iletişimin de önemli olduğunu vurgulayan Eryılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası tarafında ise Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın ‘Her arz şoku para politikası müdahalesi gerektirmez’ açıklaması oldukça önemli. Bu açıklama, piyasadaki faiz artışı beklentilerini yumuşatabilecek bir sinyal niteliğinde. Piyasa şu an ikiye bölünmüş durumda; bir kesim faiz artışı beklerken diğer kesim beklemiyor.”

ALTIN ALIMI İÇİN KRİTİK DETATLAR

Altın ve gümüş piyasalarına da değinen Eryılmaz, "Altın ve gümüş tarafında ise son dönemde gümüşün daha güçlü performans gösterdiği dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni, artan risk iştahıyla birlikte sanayi metallerine olan talebin yükselmesi. Çin verileri de bu hareketi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Altın için kritik seviyelere değinen Eryılmaz, “Kısa vadede altın için 4830 dolar seviyesi kritik bir direnç. Bu seviyenin üzerinde güçlü kapanışlar alım fırsatı yaratabilir. Aksi durumda dirençten dönüşlerde kısa vadeli satışlar gündeme gelebilir. Uzun vadede ise her geri çekilme kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.” dedi.

Eryılmaz, gümüş için ise 80.2 üzerindeki kalıcılığın yükselişi desteklediğini belirtirken, 78.7 dolar seviyesinin altının zayıflama sinyali olarak izlenebileceğini belirtti.

Eryılmaz, alternatif enstrümanlara dikkat çekerek "Son olarak yatırım araçları açısından bakıldığında, gümüşe yatırım yapmak isteyenler için borsada işlem gören GMSTR gibi araçlar, makas farkı olmaması nedeniyle avantajlı olabilir. Bu nedenle güçlü bir gümüş hareketinde bu tür enstrümanlar tercih edilebilir" dedi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.