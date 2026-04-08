Altın fiyatları son zamanlarda yatırımcısını tedirgin etti. Gram altın Kapalıçarşı'da merakla beklenen kritik eşiği aşarak 7 bin liranın üstünü gördü.

28 Şubat 2026'da ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlayan saldırıları, piyasaları tepetaklak etti. ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın, küresel piyasaları altüst eden savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeleri tamamlamak için iki haftalık ateşkeste anlaşmasının ardından altın fiyatları yükseldi.

Gram altın savaş öncesinde 8 bin liraları aşarak, her gün bir rekor tazeliyordu. Savaşın etkisiyle ons altında görülen sert düşüşler, gram altın tarafını da vurdu.

Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 841 liraya kadar geriledi. Ancak gram altın dün gelen haberlerin ardından yeniden yükselişe geçti. gram altın 6 bin 958 liraya yükseldi.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 87 liraya yükseldi.

Ons altın 23 Mart'ta savaş etkisiyle 4 bin 101 dolara gerileyerek sert düşüş yaşamıştı. Ancak ons altın dün gelen haberlerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 857 dolara yükseldi.

