Orta Doğu’daki devam eden belirsizlik ve enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Altın fiyatları yeni günde sert düşüş yaşayarak 2 ayın dibini gördü.

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde bugün 4 bin 453 dolara geriledi. Ons altın bugün sabah sabah seansında 08.05'te 4 bin 470 dolar seviyesinde aşağı yönlü hareketleniyor.

Gram altın da, ons altın görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle sert kayıplar veriyor. Gram altın bugün 6 bin 521 liraya gerileyerek 2 Nisan 2026'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gram altın bugün sabah seansında 08.05'te 6 bin 548 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 610 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

Dolar endeksinde de yeni günde kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.05'te 99,35 puanda bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de sert yükselişlerin olduğu görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün sabah seansında 08.05'te 4.667 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda dolar getirisi için önemli bir gösterge olan 30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,18’e yükseldi. Bu seviye Temmuz 2007’den bu yana en yüksek noktaya işaret etti

ALTINI BASKILAYAN SEBEPLER

ABD’nin İran’a ilişkin mesajları ise karışık kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un hala Tahran’a saldırı düzenlemek zorunda kalabileceğini söylerken, Başkan Yardımcısı JD Vance tarafların ilerleme kaydettiğini ve yeniden çatışma istemediğini dile getirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz seviyesinin şimdilik uygun olduğunu ve fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiği bir dönemde enflasyonu aşağı yönlü baskıladığını belirtti. Fakat yatırımcıların faizlerin yeniden artırılabileceği senaryolarını değerlendirmeye başlamasının “sağlıklı” olduğunu söyledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.