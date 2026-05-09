Piyasalar, Orta Doğu’dan gelen ateşkes ve çatışma haberleri arasında yön bulmaya çalışıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul’un savaş riskine rağmen dirençli bir duruş sergilediğini, ancak yatırımcıların hafta sonu riskine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Trump’ın açıklamalarıyla değişen risk iştahı ve teknik seviyeler, kısa vadeli stratejilerde belirleyici rol oynuyor.
Borsada "Haber Akışı" Dönemi: 15.500 Hedefi İçin Bekleyiş
Eryılmaz, endeksin olumlu haberlere hızlı tepki verdiğini, olumsuz gelişmelere karşı ise beklenenden daha güçlü durduğunu ifade etti. Geçtiğimiz iki hafta boyunca 14.600 puanın önemli bir direnç olduğunu hatırlatan Eryılmaz, bu seviyenin aşılmasıyla piyasanın ivme kazandığını belirtti.
Eryılmaz, borsa performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ateşkes haberlerinin netleşmesiyle 14.600 seviyesi hızlı geçildi ve 15.000 puanın üzerinde kapanışlar gördük. Hatta 15.500 seviyeleri test edildi. Ancak yeni bir yükseliş dalgası için bu seviyelerde ortamın görülmesi gerekiyor. Hisse bazlı hareketlerde ise her sektörde aynı güçlü duruşu göremiyoruz."
Altın ve Gümüşte "Direnç" Engeli
Değerli metallerdeki yükselişi de yorumlayan Filiz Eryılmaz, teknik engeller aşılmadan agresif alım yapılmaması gerektiğini ifade etti. Altın fiyatlarında 4740 ve 4760 dolar seviyelerinin kalıcı olarak kırılmasının önemine değinen Eryılmaz, olası geri çekilmelerde 4690 dolar bölgesinin kademeli alım fırsatı olarak izlenebileceğini söyledi.
Günün Trend Haberleri
Gümüş tarafında ise hareketliliğin daha sert olduğuna işaret eden Eryılmaz, "Gümüşte 80.1 dolar, daha muhafazakar yatırımcı için ise 82 dolar üzerinde net kalıcılık görülmeden yeni girişler riskli olabilir. Mevcut koşullarda haber akışlarına duyarlılık çok yüksek olduğu için çok yüklü pozisyonlardan kaçınılmalı" dedi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.