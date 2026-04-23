Ons altın fiyatları, Donald Trump'ın hamlesi ve Fed'in yeni yol haritasıyla birlikte 4.758 dolar seviyesine tutunurken, analistler "tarihi" bir yükseliş için tarih verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olan ateşkesi uzatarak piyasaları ters köşe yaptı. Bu duyuruyla birlikte altın fiyatları anında 4.755 dolar bandına fırladı.

Jeopolitik risklerin "şimdilik" ötelenmesi doları güçlendirse de altındaki güvenli liman talebi sönmedi. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi durumunda 4.900 - 5.000 dolar aralığının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Faizler düşmeyecek mi?

Piyasanın en büyük baskı faktörü Orta Doğu değil, ABD Kongresi'nden geldi. Fed Başkan adayı Kevin Warsh'ın "şahin" açıklamaları saniyeler içinde tüm hesapları değiştirdi:

Faizler yüksek kalacak: Warsh, faiz indirimi konusunda kimseye taahhütte bulunmadığını açıkladı.

Dirençli altın: Getiri sağlamayan bir varlık olmasına rağmen altın, yüksek faiz ortamına rağmen düşüş trendine girmeyerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Merkez Bankaları 'gizlice' topluyor

Fiziksel piyasada devasa bir daralma yaşanıyor. Merkez Bankaları son 23 aydır kesintisiz bir şekilde altın stokluyormuş.

Polonya, Kazakistan ve Malezya gibi ülkeler rezervlerini ağzına kadar doldurdu.

Küresel altın talebinin 1.313 tonla rekor kırması beklenirken, maden arzı sadece %1 arttı. Bu "kıtlık" senaryosu, fiyatların neden düşmediğini net bir şekilde açıklıyor.