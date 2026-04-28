Amasya’da bir depo ve hemen yanındaki bağ evi yangında kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Aydınlık köyünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, F.S.’ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, deponun bitişiğindeki 2 katlı bağ evine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında, ev ve depo kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

