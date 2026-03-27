FIFA, TFF 1. Lig'de Erzurumspor ile şampiyonluk yarışında olan Amedspor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini duyuruldu. Kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYSERİSPOR YİNE CEZALI

Öte yandan FIFA'nın yayınladığı ceza listesinde Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulübe de 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.

Kayserispor daha önce de uzun süreli transfer yasağı almış, kulübün transfer tahtası yoğun çabalar sonucu 8 Ağustos 2025'te kısa süreliğine açılmıştı.

YASAK NASIL KALKAR?

Süresiz transfer yasaklarında çözüme gidilmesi için kulüplerin, FIFA'nın belirlediği koşulları yerine getirmesi şartı aranıyor. İhlalin düzeltilmesi ve para cezalarının ödenmesinin ardından FIFA'ya cezanın kaldırılması için başvuru yapılması gerekiyor.