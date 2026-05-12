31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine karşın, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Ahmet Türk, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig bileti kazanan Amedspor için yaptığı paylaşımla iktidar cephesini kızdırdı.



Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amedspor'u tebrik ederek, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türk'ün paylaşımına ilk tepki, Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelirken, Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin" sözleriyle duruma tepki gösterdi.





SARAY'DAN AHMET TÜRK'E ZEHİR ZEMBEREK YANIT



Türk'ün sözlerine bir sert yanıt da Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, isim vermeden Türk'ün açıklamalarını hedef alarak yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:



"Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda “Kürdistan” diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir!



Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz.



