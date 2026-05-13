Trendyol 1. Lig'i 2. sırada bitiren Amedspor, şampiyon Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu. Arjantin basını ise tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Diyarbakır ekibinin "yükselme sürprizi" olarak Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi transfer edeceğini yazdı.

"YENİ PROJENİN SİMGESİ"

TyC Sports'un "Amedspor 2026-2027 sezonu projesinin simgesi olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor" şeklinde duyurduğu habere Amedspor Başkanı Nahit Eren'den yalanlama geldi.

Eren, Radyospor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim ancak Icardi ya da menajeriyle hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı."

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Icardi, 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor.