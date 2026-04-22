TFF 1. Lig ekibi Amedspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile ligin bitimine iki hafta kala ikincilik şansını da zora soktu. Diyarbakır ekibi, son 3 haftada Esenler Erokspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken evinde ağırladığı Ümraniyespor ile de sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Amedspor, ligin 36. haftasında deplasmanda konuk olduğu Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Amedspor'da tecrübeli file bekçisi Erce Kardeşler, bir basın toplantısı düzenleyerek taraftarlara seslendi. 32 yaşındaki kaleci destek istediklerini söyledi.

Herkes kadar şampiyonluğu istediklerini ifade eden Kardeşler, "Şu an bulunduğumuz konumda en çok biz üzgünüz. Taraftarımız da mutlaka ki çok üzgündür ama biz o gün sahada maç oynanırken biz hepimiz öldük zaten sahada. Bunu zaten dışarıdan bakan bir insan görür. Mesela soyunma odasındaki durumumuzu görseydiniz otururdunuz bizle beraber ağlardınız. Kaybedilen bir şey yok

Kaybedilen bir şey yok. Mücadeleye devam. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Desteğinize ihtiyacımız var, şimdi destekleyin. Gerekirse lig bitince gelin, o zaman dövün." ifadelerini kullandı.