Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos’un ABD dahil 31 ülkede yaptığı anket, Amerikan halkının İran savaşına yönelik yaklaşımına dair önemli bulguları gözler önüne serdi.

YÜZDE 71'İ KARŞI

Ankete göre Amerikalıların yüzde 71'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşünürken, bu oranın 18-34 yaş grubunda yüzde 79'a çıkması dikkat çekti.

'2027 YILINA KADAR SÜRECEK'

Ankete katılanların yüzde 33'ü, ABD ile İran arasındaki savaşın 2027 yılına kadar süreceğini düşündüklerini ifade ederken, katılımcıların sadece yüzde 10'u gerilimin bir ay içinde sona erebileceği tahmininde bulundu.

‘ÇATIŞMALARDAN UZAK DURMALARI GEREKİYOR’

Araştırma sonuçları, küresel ölçekte de benzer bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ankete dahil edilen 31 ülkenin 30’unda katılımcıların büyük bölümü, kendi ülkelerinin Orta Doğu’daki çatışmalardan uzak durması gerektiğini savunuyor. Genel ortalamada, katılımcıların yüzde 81’i bu görüşü desteklerken, yüzde 48’i bu fikre güçlü şekilde katıldığını ifade ediyor.

YÜZDE 58’İ ÇATIŞMAYI DESTEKLİYOR

Öte yandan ankette öne çıkan bir diğer bulgu ise İsrail’e ilişkin oldu. Katılımcıların çoğunluğunun savaşa karşı olduğu tabloda, yalnızca İsrail’de halkın yüzde 58’inin İran’la olası bir çatışmayı desteklediği görüldü.

KÜRESEL GÜÇ DENGELERİNE DAİR ALGILAR

Araştırmada ayrıca küresel güç dengelerine dair algılar da yer aldı. Önümüzdeki on yıl içinde Çin’in uluslararası alanda olumlu bir etki yaratacağını düşünenlerin oranı yüzde 50 olarak ölçülürken, ABD için bu oran yüzde 39’da kaldı.