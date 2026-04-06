2019 yılında evlenen Amine Gülşe ile Mesut Özil çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Gözlerden uzak bir hamilelik süreci geçiren Gülşe, doğum sonrası müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.





Daha önce iki kız çocuğu olan çift, bu kez bir kız bebek daha sahibi oldu. Ünlü çiftin yeni doğan bebeklerine verdiği isim ise merak uyandırdı.

2 Nisan’da dünyaya gelen bebeklerine “Elisa” adını veren çift, çocuklarıyla birlikte aile pozu paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.





ELİSA NE DEMEK?

Elisa, Arapça ve İbranice kökenli bir kelimedir ve dilimize de bu dillerden geçmiştir. Elisa isminin anlamı cennet kapısında bekleyen melek anlamına gelir. Aynı zamanda Elisa, Allah'ın yemini ya da sözü anlamına da gelir.