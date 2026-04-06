Japonya'nın Seto İç Denizi'ndeki ıssız adalarından biri olan Sagishima, geleneksel inşaat teknikleri ile modern sürdürülebilirliği birleştiren sıra dışı bir tatil köyüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Üç villa ve bir plaj terasından oluşan proje, yaklaşık 30 bin metrekarelik alandan doğrudan çıkarılan toprağın kullanıldığı "sıkıştırılmış toprak" tekniğiyle inşa edildi. Bu yöntem sayesinde dışarıdan malzeme taşıma ihtiyacı minimize edilirken, yapılar adanın doğal dağlık arazisi ve topoğrafyasıyla kusursuz bir görsel bütünlük sağladı.

Setouchi adını taşıyan yerleşke, adanın benzersiz manzarasına hakim dört ayrı bölümden oluşuyor. Her bir yapı, ziyaretçilerine 90 ile 360 derece arasında değişen farklı bakış açıları sunacak şekilde konumlandırıldı.

TOPRAK DUVARLAR DOĞAL ISI YALITIMI SUNUYOR

Yerel kaynakların kullanımıyla yüksek düzeyde enerji verimliliği sağlayan tesiste, toprak duvarlar doğal bir ısı yalıtımı sunarken güneş panelli çatı sistemleri ise projenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamasına olanak tanıyor.

Uzak bir ada ortamında inşaat yapmanın getirdiği lojistik zorluklar, şantiyeden temin edilen malzemelerin ana yapı unsuru olarak kullanılmasıyla fırsata dönüştürüldü.

Bu yaklaşım, modern mimarinin ekolojik ayak izini azaltırken uzak bölgelerde kaynak verimliliğinin nasıl sağlanabileceğine dair somut bir örnek teşkil etti.