Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci hafta karşılaşmasında, Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. İzmir ekibi yeni çalıştırıcısı Orhun Ene yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Anadolu Efes'e 60-85 mağlup oldu. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip baştan sona farklı önde götürerek kazanmayı başardı. Maçın ilk 10 dakikası 13-24, ilk devresi 28-49, üçüncü periyodu da 45-69 sonuçlandı. Larkin, Saben Lee, Cordinier ve Papagiannis'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Anadolu Efes'te Loyd, 6'da 6 üçlük isabetiyle 26 sayıyla oynayıp karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 16 galibiyete ulaşırken, Petkimspor 7 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı. SALON: Aliağa Belediyesi Enka HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 4, Efianayi 7, Franke 13, Troy Şav 2, Sajus 10, Jaylon Brown 5, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Sonsırma 2, Floyd 2 ANADOLU EFES: Loyd 26, Weiler-babb 6, Dessert 7, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 5, Beaubois 2, Şehmus Hazer 11, Smits 4, Dozier 9, Jones 1, Burak Can Yıldızlı 3, David Mutaf 4 1'İNCİ PERİYOT: 13-24 DEVRE: 28-49 3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-69

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.