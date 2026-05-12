Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Anadolu Efes'te beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşebilir. Lacivert-Beyazlıların yıldız ismi Şehmus Hazer, EuroLeague ekiplerinin ilgisini çekti.
BasketNews'in haberinde 27 yaşındaki milli oyun kurucuya birçok EuroLeague takımının ilgi gösterdiği belirtildi. Bu ilginin, Şehmus Hazer'in Anadolu Efes'ten ayrılma ihtimalini gündeme getirebileceği aktarıldı.
Anadolu Efes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in kontratında çıkış maddesi olduğu ifade edildi.