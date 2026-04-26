Taşlıca köyü, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın bölgeyi fethi sırasında yaşanan "Ayran Taşı" efsanesiyle coğrafyanın isimlendirilme sürecine kaynaklık ediyor. Selçuklu ordusunun konakladığı esnada Kırmızı Ebe’nin bir tas ayranla tüm birliği doyurması ve askerlerin "Ana dolu" nidası, Türkiye’nin isim kökeni olarak tescillendi. Günümüzde hala ziyaretçi akınına uğrayan bu tarihi mekan, bölgenin Türkleşme sürecindeki en somut kültürel miraslardan biri kabul ediliyor.

Köyün merkezinde bulunan ve efsaneye konu olan Ayran Taşı, Selçuklu döneminden bugüne ulaşan en önemli simge yapılar arasında yer alıyor. Kırmızı Ebe’nin türbesiyle birlikte koruma altına alınan bölge, Anadolu kimliğinin oluşum aşamalarını temsil ediyor. Tarihi kayıtlarda akıncı beyi olarak geçen ve kırsal alanların yerleşime açılmasında kritik rol oynayan Oruç Gazi’nin faaliyetleri de köyün stratejik ve manevi değerini pekiştiriyor.

HER KAYA BİR EFSANEYİ BARINDIRIYOR

Taşlıca’nın jeolojik yapısını oluşturan kayaçların neredeyse tamamı yerel halk tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan efsanelerle tanımlanıyor. Özellikle Gelin Kayası çevresinde şekillenen inanışlar uyarınca, bölgede hala davul çalmanın uğursuzluk getireceğine dair geleneksel kurallar uygulanıyor. Köy, sahip olduğu bu kültürel hafıza ve bozulmamış tarihi dokusuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin odak noktası haline geldi.

BÖLGENİN TÜRKLEŞME SÜRECİ TESCİLLENDİ

Oruç Gazi ve Kırmızı Ebe gibi şahsiyetlerin bölgedeki varlığı, Ankara ve çevresinin fetih sonrası iskan politikasının en net örneklerini sunuyor. Sınırlı tarihi kayıtlara rağmen yerel bellekte korunan akıncı hikayeleri, Taşlıca köyünü bir yerleşim biriminden öte, yaşayan bir yeraltı müzesi statüsüne taşıdı. Selçuklu’dan Osmanlı’ya devreden bu tarihi miras, Anadolu isminin doğuş noktası olarak ulusal hafızadaki yerini korumaya devam ediyor.