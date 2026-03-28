Fenerbahçenin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu. Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilişkisi, milli aradaki hazırlıklar, fiziksel durumu, taraftarlarımız ile aile yaşamı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Talisca'nın açıklamaları şu şekilde:

'YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLDİM'

“Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Tabii ki de sakatlık dönüşü olduğu için %100 bir şekilde sahada değildim. Ama bu süre esnasında çalışmalarımı sürdürdüm. Hazır olabilmek için bu çalışmalar ve süre almak benim için çok önemli. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için de takım arkadaşlarım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum.”

“Öncelikle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım ve buraya geldiğim ilk andan itibaren güzel bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de grup olarak iyi bir performans ortaya koymak için gayret ediyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu da yapabilirim, 30-31 gole ulaşabilirim. Tabii ki bunu da takım olarak göstereceğimiz performansla gerçekleştirebilirim.

En fazla forma giyen dördüncü oyuncu olmam hakkında ise bu hocanızın size duyduğu güvenle alakalı. Göstereceğiniz performansla da bu güveni boşa çıkarmamalısınız. Dolayısıyla daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.”

BEŞİKTAŞ MAÇI...

“Hocamızla gerçekten iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine karşı çok büyük bir saygısı var. Performansımın artmasında da tabii ki de hocamızın katkısı var. Ben takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu göstermiş olduğum performans aslında kolektif bir performans. Takımımın gösterdiği performansa yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, 10 numara pozisyonunda oynuyorum ama 9 numara da oynadım. Daha önce oynamış olduğum kulüplerde de farklı pozisyonlarda oynamıştım. Zaten benim hedefim ve amacım pozisyonum ne olursa olsun takımıma yardımcı olmak.”

“Evet, bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bizi muazzam bir şekilde destekleyeceklerine inanıyorum. Tabii ki de hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama tabii ki de en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı yaratabilelim. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle de bu arayı çok değerli buluyoruz. Daha güçlü ve komple bir şekilde dönebilmek adına çok iyi çalışıyoruz, sahada en iyisini koymak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bu anlamda destek istiyoruz. Hem kupada hem de ligde aynı çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim.”

'İSTANBUL'U SEVİYORUZ'

“Hem ben hem de ailem gerçekten çok mutluyuz. Bu şehri seviyoruz. Dahası Türkiye’yi çok seviyoruz. Ben daha çok evde vakit geçirmekten keyif alan bir futbolcuyum. Tabii ki de ara sıra restoranlara, alış-veriş yapmaya gidiyoruz, ailecek vakit geçiriyoruz. İstanbul’da da inanılmaz harika restoranlar var. Şunu da tekrar etmek istiyorum bu şehri ve bu ülkeyi ailecek çok seviyoruz.

Çocuklarım pek futboldan hoşlanmıyorlar. Çok fazla sevdiklerini söyleyemem ama oynamaktan keyif alıyorlar. Hatta antrenmanlar bile yapıyorlar ama benim buradaki görüşüm ileride onlar hangi mesleği isterlerse onu yapsınlar. Bu anlamda onlara gayet sakin bir şekilde yaklaşıyorum. İyi bir eğitim almalarını önemsiyorum.”

TARAFTARA ÇAĞRI

“Taraftarlarımız bizlere sonuna kadar inansın. Biz birlikte çok büyük işler yaptık, çok önemli maçlar kazandık. Ama maalesef kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bizim amacımız ve isteğimiz her maçtan galibiyetle ayrılmak. Ama sezonun geri kalanında güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Güçlü bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız stadyumlara gelerek bizi desteklesinler. Çünkü onların desteğiyle hedeflerimize ulaşabiliriz. Hem fiziksel hem de mental anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın milli aranın devamında çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın.”