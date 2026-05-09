Angelina Jolie, Los Angeles’ın gözde semtlerinden Los Feliz’te bulunan tarihi malikanesini satışa çıkardı. Oscar ödüllü yıldızın, yaklaşık 30 milyon dolar değer biçtiği görkemli mülk için istediği rakam 29,85 milyon dolar olarak açıklandı.

Bir zamanlar efsanevi yönetmen Cecil B. DeMille’in sahibi olduğu konak, Jolie’nin Brad Pitt ile yollarını ayırmasının ardından, 2017’de 24,5 milyon dolara satın aldığı ev olarak da dikkat çekiyor.

EVİN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 2,1 dönümlük geniş bir araziye yayılan malikanede 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor. Beaux-Arts tarzındaki ihtişamlı yapıda ayrıca bağımsız bir misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu, çay evi ve özel güvenlik bölümü yer alıyor.

Hollywood Hills ve Griffith Observatory manzarasına hakim olan tarihi konak, asırlık ağaçlarla çevrili geniş bahçeleriyle de öne çıkıyor.