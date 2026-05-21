Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Keçiören ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 14 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfek, 10 bin 66 fişek, 155 şarjör, 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, farklı sayıda ve ebatlarda icra ve şarjör yayı, 830 fişek çekirdeği, 2 ahşap dipçik ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 matkap, 1 gravür makinesi, 1 spiral makinesi, 1 spiral çark makinesi, 1 mengene, 26 tabanca lazer aparatı, çeşitli matkap uçları, 3 fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aleti ile barut olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.