Kaza, gece saatlerinde Celal Bayar Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan A.D., iddiaya göre şerit değiştirdiği sırada aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 ABK 040 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde A.D.’nin ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından normale döndü. Olaylauu ilgili inceleme başlatıldı.