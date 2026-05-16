Ankara'da Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adreslere ve şüpheli araçlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda, paketler halinde gizlenmiş toplam 27 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretiyle ilişiği bulunan 4 şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Zanlıların ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.