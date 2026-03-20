CHP lideri Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili 452 milyon liralık mal varlığı açıklamasının siyasi sonuçları tartışılıyor. Bu tartışmanın CHP’ye yönelik “Mutlak butlan” sürecini hızlandırıp istinaf mahkemesinde verilecek kararı öne çekebileceği vurgulanıyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU MU?

Özel ve kurmayları hakkında “Muhittin Böcek’ten adaylık için 20 milyon dolar alındığı” iddiasında olduğu gibi itibarsızlaştırma kampanyası başlatılacağı endişesi de var. Bakan Gürlek’in “12 değil dört gayrimenkulü olduğunu” söylerken ortaya attığı “20 milyon dolarlık rüşvet” iddiasının devamının geleceği belirtiliyor. Bu iddianın asıl kaynağının CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğu belirtiliyor. Böcek’in bu iddiayı asla kabul etmediği ve serbest kalabilmek için üzerinde “İtirafçı ol” baskısı kurulduğu savunuluyor.

MUTLAK BUTLAN DAVASINI HIZLANDIRIR MI?

CHP’nin İstinaf Mahkemesi’nde bekleyen “Mutlak butlan” davası için geçen şubat ayında dosyaya ek evrak talebi, karar için geri sayımın başladığı yorumlarına neden olmuştu. Gürlek ve Özel arasındaki bu tartışma, kararın çıkmasını hızlandıracağı beklentisini yükseltti.

DAVA 1 NİSAN’DA

12 sanığın yargılandığı 38. Kurultay davası 1 Nisan’da görülecek. Eski yönetimin göreve iadesi talep ediliyor.