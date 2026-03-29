Katar Emiri El Thani’nin iki kardeşi; Şeyh Joaan bin Hamad Al-Thani’yi ve Şeyh Thani Hamad Al-Thani Ankara’ya gelip Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile görüştü.

Ziyaretin Katar’da kısa süre önce yaşanan ve üç şehit verdiğimiz helikopter kazası ile ilgili olduğu bildirildi. Başsağlığı mesajını resmi sıfatı olmayan iki kardeş iletti.

Katar Emirin ailesi sık sık Türliye’ye geliyor. Emir’in annesi Şeyha Moza bin Nasır da Kanal İstanbul projesinin güzergâhında Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde 44 dönümlük arazi satın almıştı.

Emir'in kardeşleri Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı dilediler.