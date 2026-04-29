Toplu yaşam alanlarında en büyük çatışma unsurlarından biri olan gürültü kirliliği, 2026 yılında getirilen yeni idari para cezası düzenlemesiyle artık daha maliyetli. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında yapılan güncellemeye göre, "makul sınırları aşan" her türlü gürültü, şikayet konusu olması halinde 13.847 TL idari para cezasıyla sonuçlanacak.

HANGİ DURUMLAR 'GÜRÜLTÜ' KAPSAMINA GİRİYOR?

Yargıtay’ın emsal kararları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, komşuların yaşam konforunu zedeleyen şu eylemler yasal yaptırıma tabi tutuluyor:

Gece Yarısı Aktiviteleri: Saat 23:00'ten sonra yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon izlemek veya ev içi etkinlikler düzenlemek.

Yönetimsiz Tadilatlar: Uygunsuz gün ve saatlerde gerçekleştirilen, çevreye yoğun ses yayan tamirat işleri.

Zemin Gürültüsü: Gece saatlerinde topuklu ayakkabı ile yürümek, mobilya sürüklemek veya zeminde spor faaliyetleri yapmak.

Hayvan Sesleri: Kontrol altına alınmayan ve süreklilik arz eden evcil hayvan gürültüleri.

ŞİKAYET SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Gürültüden mağdur olan sakinlerin artık uzun hukuk mücadelelerine girmeden önce başvurabileceği hızlı kanallar bulunuyor. Tek bir komşunun beyanı ve kolluk kuvvetlerinin yerinde tespiti, cezanın kesilmesi için yeterli görülüyor. Vatandaşlar;

Zabıta ve Polis (155): Anlık müdahale ve tutanak için,

Alo 181: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden çevresel gürültü tespiti için,

Apartman Yönetimi: Resmi uyarı ve noter ihtarı süreçleri için başvuruda bulunabiliyor.

EVDEN TAHLİYE VE SATIŞ RİSKİ

Gürültü sorununun kronikleşmesi durumunda yasalar sadece para cezasıyla yetinmiyor. Eğer gürültü yapan taraf bir kiracı ise, Türk Borçlar Kanunu uyarınca tahliye süreci başlatılabiliyor.

Ancak en ağır yaptırım kat maliklerine uygulanıyor: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca, diğer sakinlerin huzurunu sürekli olarak bozan maliklerin taşınmazlarının, mahkeme kararıyla diğer maliklerce satın alınarak kişinin apartmandan uzaklaştırılması mümkün hale geliyor.

BELGELEMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, şikayetlerin netice vermesi için gürültünün yaşandığı saatlerin not edilmesini, varsa video kayıtlarını ve özellikle polis/zabıta tutanaklarının muhafaza edilmesini öneriyor. Bu belgeler, hem idari para cezasının kesinleşmesinde hem de olası bir maddi-manevi tazminat davasında en güçlü delil olarak kabul ediliyor.