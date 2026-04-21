Teknoloji dünyasının devi Apple, devrim niteliğinde bir yönetim değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana dümende olan CEO Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla görevini devredecek. Yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü liderlik koltuğundan ayrılacak olan Cook, şirketteki serüvenine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek.

YENİ CEO DONANIMIN MUTFAĞINDAN GELİYOR

Tim Cook’un yerini alacak isim ise Apple bünyesinde uzun yıllardır kritik başarılara imza atan John Ternus oldu. Halen Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ternus, Eylül 2026'da Apple'ın yeni CEO’su olarak göreve başlayacak. 2001 yılında ürün tasarım ekibine katılan ve 2021'den bu yana üst yönetimde yer alan Ternus; iPhone, iPad ve Mac gibi şirketin amiral gemisi ürünlerinin geliştirilme süreçlerinde kilit rol oynamış bir isim olarak tanınıyor.

PLANLI BİR GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Apple yönetimi, bu liderlik değişiminin anlık bir karar olmadığını, uzun süredir titizlikle planlanan bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı. Görevi devrettikten sonra da şirketle bağlarını koparmayacak olan Tim Cook, özellikle küresel politika yapıcılarla olan ilişkilerin yönetimi gibi stratejik alanlarda Apple'a destek vermeye devam edecek.

Cook’un görev süresi boyunca Apple; giyilebilir teknoloji kategorileri, Apple TV+ ve bulut hizmetleri gibi alanlarda devasa bir büyüme katederek piyasa değerini trilyon dolarlar seviyesine taşımıştı.

APPLE İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

1998'de girdiği Apple'da Steve Jobs'un mirasını devralarak şirketi bir hizmet ve teknoloji devine dönüştüren Tim Cook, yerini ürün odaklı bir geçmişe sahip olan Ternus'a bırakarak yeni bir vizyonun önünü açıyor. Teknoloji dünyası, donanım mühendisliği kökenli bir CEO'nun yönetiminde Apple’ın gelecek yıllarda ne tür yenilikçi cihazlar ve stratejiler geliştireceğini merakla bekliyor. Bu stratejik nöbet değişimiyle birlikte Apple, hem mevcut çizgisini korumayı hem de John Ternus liderliğinde yeni nesil teknolojilere odaklanmayı hedefliyor.