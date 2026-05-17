Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren yeni mevzuat yürürlüğe girdi. Trafikte güvenli seyir, olası kaza ve arıza durumlarında müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan düzenleme uyarınca, araç içerisindeki zorunlu alet ve edevat listesine yeni malzemeler eklendi. Belirlenen ekipmanlardaki eksiklikler hem araç muayenesinde kusur sayılacak hem de trafik denetimlerinde cezai müeyyidelerin uygulanmasına yol açacak.

İLK YARDIM SETİNİN YANINA YENİ MALZEMELER EKLENDİ

Mevcut mevzuatta yer alan yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti ve reflektör gibi klasik güvenlik ekipmanlarının yanı sıra, yeni dönemde mekanik ve aydınlatma ekipmanları da zorunlu hale getirildi. Trafikte seyreden her araçta artık pense, tornavida ve yedek ampul bulundurulması şart koşuluyor. Uzmanlar, bu malzemelerin olası küçük arızaların giderilmesinde ve gece sürüş güvenliğinde kritik rol oynadığını belirtiyor.

EHLİYET SINAVINDA VE MUAYENEDE KONTROL EDİLECEK

Yeni düzenleme sadece periyodik araç muayenelerini değil, sürücü adaylarının tabi tutulduğu ehliyet sınavlarını da kapsıyor. Direksiyon sınavı öncesindeki araç tanıtım aşamasında adayların bu malzemelerin yerini ve mevcudiyetini göstermesi istenecek. Araç muayene istasyonlarında (TÜVTÜRK) yapılacak denetimlerde ise listenin eksiksiz olması şartı aranacak; aksi takdirde araçlar muayeneden geçemeyecek.

SÜRÜCÜLERE "YOLA ÇIKMADAN KONTROL EDİN" UYARISI

Trafik ekipleri ve ulaştırma uzmanları, sürücülerin hem idari para cezalarıyla karşılaşmaması hem de muayene istasyonlarında zaman kaybı yaşamaması için yola çıkmadan önce bagaj kontrollerini yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Kanunda belirtilen standartlara uygun nitelikteki pense, tornavida ve araç sistemine uyumlu yedek ampullerin eksiksiz şekilde taşınması zorunluluk arz ediyor.