Otomobillerin dış tasarımında aerodinamik direnç, yakıt ekonomisini belirleyen temel unsurların başında geliyor. Araç tavanına eklenen taşıyıcı aparatlar bu yapıyı bozarak motorun daha fazla efor sarf etmesine neden oluyor. Farklı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen teknik testler, bu durumun maliyetini rakamlarla ortaya koyuyor.

Örneğin, Car and Driver tarafından yapılan testlerde, bir aracın tavanındaki taşıyıcı barların sökülmesiyle verimlilikte %12’lik bir artış kaydedildi. Benzer şekilde Consumer Reports verileri, tavan taşıyıcısı kullanımının yakıt ekonomisinde %11 civarında bir kayba yol açtığını doğruluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MENZİL KAYBINA YOL AÇIYOR

Hava direncinin olumsuz etkisi sadece içten yanmalı motorlarla sınırlı kalmıyor; elektrikli otomobillerde de ciddi bir menzil kaybına sebep oluyor.

The New Climate analizine göre, normal şartlarda 580 kilometre menzile sahip elektrikli bir araç, tavanında kano gibi hacimli yükler taşırken yaklaşık 80 kilometre menzil kaybı yaşayarak 500 kilometre sınırına geriliyor. Bu durum, özellikle otoyol hızlarında hava direncinin katlanmasıyla daha belirgin hale geliyor.

HER 45 KİLOGRAMLIK YÜK EKSTRA MALİYET

Sadece hava direnci değil, aracın toplam ağırlığı da tüketim verilerini doğrudan etkileyen bir diğer faktör. Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre:

Araçta taşınan her 45 kilogramlık ekstra ağırlık, yakıt verimliliğini ortalama %1 oranında düşürüyor.

Bu durum, sadece tavan aksesuarlarını değil, bagajda gereksiz yere taşınan eşyaları da önemli bir tasarruf kalemi haline getiriyor.

Uzmanlar, sürücülerin ihtiyaç duymadıkları anlarda tavan çıtalarını ve taşıyıcı aparatlarını araçtan ayırmalarını öneriyor.

Ayrıca bagaj içindeki dağınıklığı gidermek ve gereksiz yüklerden kurtulmak için bagaj düzenleyicilerin kullanılması, hem sürüş konforunu artırıyor hem de uzun vadede ekonomik bir kazanç sağlıyor. Düşük hızlarda dahi fark edilen bu verimlilik artışı, basit bir temizlik ve modifikasyonla yakıt giderlerini aşağı çekmenin en pratik yolu olarak öne çıkıyor.