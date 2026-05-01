Karayolları Genel Müdürlüğü, SMS yoluyla hiçbir şekilde ödeme bildirimi veya borç hatırlatması yapılmadığını vurgulayarak, mesajlarda yer alan internet bağlantılarına kesinlikle tıklanmaması gerektiğini bildirdi.

RESMİ KURUMLARIN ADI TAKLİT EDİLİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü, dolandırıcıların kurumun ismini ve ".gov.tr" uzantısını taklit ederek sahte internet adresleri oluşturduğunu tespit etti. Vatandaşları yanıltmaya yönelik bu mesajlarda; "HGS Borcu", "Hız İhlali Hatırlatması" veya "Elektronik Geçiş Ücreti" gibi konu başlıkları kullanılarak sahte ödeme sayfalarına yönlendirme yapılıyor. Kurum, bu bağlantılar üzerinden hiçbir ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

SORGULAMALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMALI

Trafik ihlallerine yönelik borç veya ceza durumunu sorgulamak isteyen vatandaşların, kendilerine gelen SMS'teki bağlantılara itibar etmemesi gerektiği belirtildi. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek için sorgulama işlemlerinin sadece doğrudan e-Devlet sistemi veya kurumların resmi internet adresleri üzerinden yapılması gerektiği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşlardan bu tür şüpheli mesajlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.