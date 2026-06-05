Yeni bir araç satın almanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak ya da mevcut aracını internet üzerinden satmak isteyen birçok sürücü, farkında olmadan büyük bir güvenlik açığı yaratıyor.

Direksiyon başındaki heyecanla veya satış odaklı çekilen fotoğraflarda plaka numarasının açıkça görünmesi, dijital dolandırıcılara adeta davetiye çıkarıyor.

Yapılan araştırmalar, özellikle genç sürücülerin yarısından fazlasının araç plakalarının net bir şekilde seçildiği görselleri dijital platformlarda hiç çekinmeden paylaştığını ortaya koyuyor. Ancak bu alışkanlık, son dönemde milyonlarca liralık hasara yol açan son derece modern ve tespit edilmesi güç bir dolandırıcılık yönteminin zeminini hazırlıyor.

YAPAY ZEKA İLE KURGULANAN HAYALİ KAZALAR

Gelişen teknolojiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de boyut değiştirdi. Sektör uzmanlarının incelemelerine göre suç şebekeleri, internet ortamından elde ettikleri temiz araç fotoğraflarını yapay zeka ve gelişmiş görsel düzenleme programları yardımıyla manipüle ediyor. Gerçekte hiçbir hasarı bulunmayan araçların fotoğraflarına yapay zeka ile son derece gerçekçi çatlaklar, ezikler ve kaza ibareleri ekleniyor.

Dolandırıcılar bu sahte görselleri, uydurma tamirat faturaları ve belgelerle destekleyerek güvence sağlayıcı kurumlardan haksız tazminat talep ediyor. Sadece profesyonel suçlular değil, bazı bireysel müşteriler de kendi araçlarındaki ufak hasarları büyüterek daha fazla ödeme almak adına bu dijital manipülasyon yöntemlerine başvuruyor.

Sistem sadece sahte hasar üretmekle de sınırlı kalmıyor. Kimi senaryolarda, internetteki bir aracın görseli alınarak yapay zeka ile plakası değiştiriliyor ve başka bir lüks araçla ikiz kaza kurgusu yaratılıyor.

Bir diğer tehlikeli boyutta ise masum vatandaşların haberi bile olmadan kimlik bilgileri ele geçiriliyor, yapay zeka ile üretilmiş sahte sürücü belgeleriyle sistemler manipüle ediliyor. Hatta merdiven altı çalışan bazı sahte aracılar, yapay zeka üretimi geçersiz belgelerle insanlara poliçe satarak sürücüleri yollarda tamamen güvencesiz ve korumasız bırakıyor.

Sektörün finansal suç ve istihbarat uzmanları, dijital manipülasyonun küresel çapta çok ciddi bir risk haline geldiğini vurguluyor. Bu hızla değişen suç yöntemlerine karşı teknolojik kontrol mekanizmaları her ne kadar üst seviyeye çıkarılsa da uzmanlar, dürüst sürücülerin mağdur olmaması ve maliyetlerin artmaması için internete yüklenen fotoğraflarda plaka gibi kritik bilgilerin mutlaka gizlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.