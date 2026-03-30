Türkiye otomotiv sanayisinin önemli üreticilerinden Tofaş, ABD pazarına yeniden güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Doblo modeliyle Amerika’ya ihracat gerçekleştiren şirket, bu kez “K0” kodlu yeni nesil hafif ticari araç ailesiyle sahneye çıkacak.

2027 YILINDA ABD YOLLARINDA

Habertürk'ün haberine göre, Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilecek yeni model ailesi, 2027 yılından itibaren Ram ProMaster City adıyla Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek. Üretimin 2032 yılına kadar devam etmesi planlanırken, toplamda yaklaşık 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ihracat, Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım. Ülkemiz otomotiv sanayi ve Tofaş adına mutlu ve gururluyuz. Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız" dedi.

230 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLECEK

Projenin yatırım büyüklüğünün 386 milyon Euro olduğunu belirten Eroldu, "Üretimine başladığımız K0 ürün ailesinde toplam 386 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin 230 bin adedini 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika’ya ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı.