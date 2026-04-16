İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüpheli hafif ticari araç, Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri tarafından durdurularak arandı. Durdurulan aracın bagajından on binlerce uyuşturucu hap çıktı.
NARKOTİK EKİPLERİNDEN KAÇAMADI
Araçta gerçekleştirilen detaylı aramalarda, toplam 156 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında araç içerisinde bulunan şüpheli T.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.