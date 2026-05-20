TÜİK'in resmi verilerine göre, 2026 yılının Nisan ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933 seviyesine ulaştı. Yollardaki mevcut araçların yüzde 51,8'ini otomobiller, yüzde 21,3'ünü motosikletler ve yüzde 14,5'ini kamyonetler oluşturuyor. Toplam araç sayısı bakımından İstanbul 6,3 milyon araçla ilk sırada yer alsa da, il nüfusları ile araç sayıları oranlandığında kişi başına düşen araç yoğunluğunda Anadolu şehirleri öne çıkıyor.

ZİRVE HER 1,38 KİŞİYE BİR ARACIN DÜŞTÜĞÜ MUĞLA'DA

Nüfus ve araç sayılarının orantılanmasıyla elde edilen verilere göre, 1 milyon 81 bin 867 nüfusa sahip olan Muğla, 779 bin 925 toplam araç sayısıyla zirveye yerleşti. Araç/nüfus oranının yüzde 72’ye ulaştığı Muğla'da her 1,38 kişiye bir motorlu kara taşıtı düşüyor. Şehirdeki toplam araç varlığının 316 binini ise motosikletler oluşturuyor.

BURDUR VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI

Listenin ikinci sırasında yer alan 275 bin 826 nüfuslu Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 188 bin 726 olarak açıklandı. Yüzde 68,4'lük araç/nüfus oranına sahip Burdur'da her 1,46 kişiye bir araç düşüyor. Turizmin merkezi Antalya ise 2 milyon 722 bin 103 nüfusuna karşılık 1 milyon 710 bin 054 toplam araç sayısı ve yüzde 62,8'lik yoğunluk oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Antalya'da her 1,59 kişiye bir motorlu taşıt düşerken, kentte 769 bin otomobil ve 548 bin motosikletin yollarda olduğu saptandı.

İSTANBUL ORANLAMADA GERİ SIRALARDA KALDI

Toplam 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul, 6 milyon 352 bin 009 araç sayısıyla sayısal olarak lider olsa da oranlamada geride kaldı. Araç/nüfus yoğunluğu yüzde 40,4 olarak hesaplanan megakentte her 2,47 kişiye bir araç düşüyor.

Sayısal büyüklükte ikinci sırada yer alan Ankara'da 3 milyon 073 bin 450 araç (2,2 milyonu otomobil), üçüncü sıradaki İzmir'de 2 Trench milyon 135 bin 426 araç ve beşinci sıradaki Bursa'da ise 1 milyon 357 bin 137 motorlu kara taşıtı bulunuyor. 680 bin 084 araca sahip Aydın da nüfusuna kıyasla araç yoğunluğu yüksek olan bir diğer Ege ili olarak raporda öne çıkıyor.