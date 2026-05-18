Tunceli'de aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucunda bir kişinin aracıyla kente uyuşturucu getirip satış yapacağını tespit etti.

Bunun üzerine aracı kent girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği "Ayar" ile yaptıkları aramalarda, kaputa ve bagaja gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi, sürücü A.B'yi gözaltına aldı.

​​​​​​​Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.