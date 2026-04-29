Arafta, 100. bölümüyle ekran macerasını noktalayarak final yaptı. Kanal 7’de yayınlanan dizi, izleyicisine veda etse de sosyal medyada paylaşılan açıklamayla 2. sezon kararı alınması izleyicileri sevindirdi. Yeni sezon hazırlıklarının başladığı duyurulan yapım, ekranlara geri dönüş sinyali verdi.

ARAFTA 100. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPTI

Arafta, 100. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktaladı. Kanal 7’nin günlük dizilerinden biri olan yapım, Eylül 2025’te başlayan çekimlerin ardından 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yayın hayatına adım atmıştı.

Arafta, Oğuzcan Denizhan ve Erdal Sarı yönetiminde; Mumbai merkezli GoQuest Media ve Rains Pictures ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşmuştu. Oyuncu kadrosunda ayrıca Kaan Arkat, Ezgi Dalgıç, Erol Yavan, Pervin Mert, Işıl Mete, Çağrı Baylan ve İlayda Ildır gibi isimler yer alıyordu.

ARAFTA'DAN YENİ SEZON KARARI

Öte yandan dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklama, izleyicileri sevindirdi. Paylaşıma göre Arafta için 2. sezon hazırlıkları başladı. İlk sezonu 100. bölümle tamamlanan dizinin yeni sezonu, oyuncu Emin Günenç tarafından da doğrulandı. Günenç, “Sürprizler yakında…” ifadelerini kullandı.