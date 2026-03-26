İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devam eden çatışmaların ardından ABD’ye yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu. Arakçi, savaşın başlangıcından itibaren Amerikan askerlerinin Körfez’deki askeri üsleri terk ettiğini öne sürdü.

İranlı Bakan, ABD askerlerinin Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde bulunan üslerden ayrılarak otel ve ofis gibi sivil alanlara yerleştiğini iddia etti. Bu durumun bölge halkını riske attığını savunan Arakçi, sivillerin “canlı kalkan” olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Açıklamalar, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde gelirken, söz konusu iddialara ABD tarafından henüz resmi bir yanıt verilmedi.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların bölgedeki diplomatik tansiyonu daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.