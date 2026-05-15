Yolcu ya da araç geçiş garantili köprü, otoyol, tünel, havaalanı gibi 'Deli Dumrul' projelerinin ardından şimdi de Suudi Arabistan'ın patronluğunda 'elektrik satış garantili' santraller geliyor. Suudiler, bizim topraklarımızda, Anadolu’yu ısıtan güneş ışınlarından üretilen elektriği 30 yıl süreyle bize satacak. Bu konudaki anlaşma TBMM

Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Suudiler yap-işlet-devret (YİD) modeli ile Sivas ve Karaman’da 2 adet güneş enerjisi santrali (GES) kuracak. Elektrik için ilk 5 yılda megavatına 47.5 Euro ödenecek. Kalan 25 yılda ise Sivas’ta 23.41 Euro, Karaman’da 19.95 Euro ödenecek. 25 yıllık sürede Sivas’ta her bir kilovatsaat elektrik 2.35 Euro’ya, Karaman da da 1.99 Euro’ya gelecek.

VERGİ YOK, İSTİHDAM YOK

'Al ve Öde' taahhüdü nedeniyle her iki santralin üreteceği elektrik enerjisi ihtiyaç olmasa bile 30 yıl süreyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacak. Türkiye 2 bin megavat gücündeki bu santraller için Suudilere ücretsiz arazi tahsis edecek. 2 milyar dolara mal olacak santrallerin temeli bu yıl atılacak ve 2028’de faaliyete geçecek. 2058’de kamuya devredilecek.

Muhalefetin "Türkiye'nin 30 yılı ipotek altına alınıp yükümlülük getiriliyor" eleştirilerine rağmen anlaşma, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Santral sahasının 500 metre yarıçapında yapılaşma olmayacak. Proje için ithal edilecek her türlü ekipman yedek parça sarf malzemesi Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olacak. Her iki santralde Türk vatandaşı işçi çalışmasına yönelik hiçbir hüküm yok. Suudiler vatandaşlarını çalıştıracak’’ dedi.

Suudi Arabistan'la imzalanan enerji anlaşması, şubat ayında kamuoyuna duyurulmuştu.

6 milyar Euro’luk enerji kapitülasyonu

Enerji yönetiminin "Çok ucuza elektrik alacağız" diyerek savunduğu anlaşmanın maliyeti 6 milyar Euro'ya ulaşacak. Elektrik Mühendisleri Odası, yapılan anlaşmayı, Osmanlı Devleti döneminde uygulanan 'kapitülasyon'lara benzeterek eleştirdi. Açıklamada projenin maliyetiyle ilgili, "Yalnızca Faz 1 kapsamındaki iki projenin ülkemize toplam maliyeti yaklaşık 2.5 milyar Euro'yu bulacaktır. Ek enerji projelerinin geliştirilmesini öngören Faz 2 için 3.7 milyar Euro ek maliyet oluşacağı ve bu anlaşmanın toplam yükünün 6 milyar Euro'ya yaklaşacağı öngörülebilir" hesaplaması yapıldı.