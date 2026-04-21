Arçelik sahibi olduğu Arçelik Hitachi sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden paylarını Arçelik Hitachi'nin diğer pay sahibi Hitachi'ye sattı.

205 MİLYON DOLAR PEŞİN VERİLECEK

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre toplam işlem bedeli olarak kapanışta 205 milyon dolar peşin ve kapanıştan itibaren 3 yıl içinde taksitler halinde toplam 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme olarak alınacak.

Ayrıca kapanış tarihi itibarıyla Arçelik Hitachi'nin mevcut nakdinin yüzde 60'ının 56 milyon doları aşan kısmı kapanış düzeltmesi olarak toplam bedele ilave edilecek.

ARÇELİK'İN PAYLARINI HITACHI SATIN ALACAK

Hitachi, Arçelik Hitachi sermayesindeki payları dahil tüm ev aletleri operasyonlarını nihai olarak Nojima Corporation ile kuracağı bir stratejik ortaklık bünyesinde yapılandırmayı öngörürken, bu kapsamda sözleşme ve diğer varlıkların yanı sıra Arçelik Hitachi sermayesindeki yüzde 40 oranındaki paylarını kısmi bölünme ile yeni kurulacak yeni bir şirkete ve takiben yeni şirkette sahip olacağı payların çoğunluğunu ise Nojima Corporation'ın bir bağlı ortaklığına devredecek.

Bu doğrultuda Arçelik'in Arçelik Hitachi'de sahip olduğu yüzde 60 oranındaki payların da nihai olarak Nojima Corporation'ın dolaylı kontrolünde olacak yeni şirket tarafından satın alınması öngörülüyor.

Nojima Corporation ile ilgili kapanış şartlarının yerine getirilememesi halinde, Arçelik'in sahip olduğu paylar Hitachi tarafından satın alınacak.

Kapanışı takiben taraflar arasındaki Ortak Girişim Sözleşmesi de feshedilmiş olacak.

Arçelik Hitachi hisselerinin satışı ile bu şirketin çatısı altında faaliyet gösteren toplam 12 bağlı ortaklık ile bu kapsamda Çin'deki 1 üretim tesisi ile 1 Ar-Ge merkezi ve Tayland'daki 2 üretim tesisi ile 1 Ar-Ge merkezi devrolmuş olacak.