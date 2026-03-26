2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Romanya Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Arda Güler'in müthiş pası sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği golle 1-o kazanan Türkiye, adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, devre arasında Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı konuşmayı şu ifadelerle aktardı:

"Tek hedefimiz Dünya Kupası... Çok mutluyuz bu maçı kazandığımız için... İnşallah ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ferdi abi inanılmaz bir koşu yaptı. Devre arasında da bunu konuşmuştuk. Ferdi abi, 'Arda topu aldığında koşu yapacağım' dedi. Gerçekten dediğini yaptı."