Sezonu kupasız kapatan Real Madrid, bir yandan da iç sorunlarla boğuşuyor... Teknik direktör değişikliği, üst üste gelen sakatlıkların ardından son olarak patlak veren Valverde ile Tchouameni'nin kavgası ise bardağı taşırdı. Oyuncuların arasındaki 'ego savaşları' da cabası...

Tüm bu gelişmelerin ışığında Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Eflatun-Beyazlı ekipte yeni sezon öncesi yapılanma kararı aldı. Teknik direktörlük koltuğuna ilk aday ise Jose Mourinho oldu...

ARDA GÜLER CEVABI

Öte yandan Eflatun-Beyazlılarda kalacak ve gidecek oyuncular için de raporlar tutulmaya başlandı. Milli yıldızımız Arda Güler için ise karar oldukça net...

İspanyol basınından Fichajes ve El Nacional'de yer alan haberlere göre Real Madrid, Arda Güler'i transfer etmek için adeta kapıyı aşındıran Arsenal'e kararını net şekilde iletti. Eflatun-Beyazlılar, kesinlikle takımda kalmasını istedikleri Arda için 90 milyon euroyu gözden çıkaran İngiliz devine, "Artık hiçbir şekilde Arda'yı satmamızın imkanı yok" yanıtını verdi.

Bu sezon Real Madrid adına en çok karşılaşmaya çıkan oyunculardan olan Arda Güler, 50 maçta 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 90 milyon euro...