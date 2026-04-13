Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı lider Shakhtar Donetsk, 23. haftada maç eksiğiyle aynı puanı ve liderliği paylaştığı LNZ Cherkasy ile deplasmanda karşılaşacak.

ART ARDA İKİ KRİTİK MAÇ

Turan'ın öğrencileri LNZ'den sonra ligin dişli ekiplerinden Zorya Luhansk ile deplasmanda erteleme maçı oynayacak. Turuncu-Siyahlılar, iki maçta da galip gelmesi halinde puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluk için altın değerinde bir avantaj elde etmiş olacak.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı için şampiyonluk yolunda LNZ ile oynayacakları kritik maç, bugün (13 Nisan Pazartesi) TSİ 13.00'te başlayacak. İnternet üzerinden izlenebilecek olan karşılaşmanın Türkiye'deki televizyonlarda yayını bulunmuyor.